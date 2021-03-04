Глава РФПИ подтвердил начало экспертизы "Спутника V" европейским регулятором

Российскую вакцину "Спутник V" начали проверять на соответствие стандартам качества Евросоюза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Российскую вакцину "Спутник V" начали проверять на соответствие стандартам качества Евросоюза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Европейский регулятор проводит оценку соответствия препарата регламенту ЕС по безопасности, качеству и эффективности, подчеркнул генеральный директор РФПИ. Он также подчеркнул, что Россия и страны ЕС должны сотрудничать в создании вакцин, чтобы общими усилиями одержать верх над пандемией коронавируса.