Кремль отказался отвечать на шутку премьера Словакии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ироничное заявление премьер-министра Словакии Игора Матовича о "сделке" с Москвой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ироничное заявление премьер-министра Словакии Игора Матовича о "сделке" с Москвой.

Глава Правительства Словакии пошутил, что планирует передать под юрисдикцию России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Мы это никак не хотим комментировать, это нас не касается", — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Матовичу. Дипломат предложил ему расплатиться с Москвой частью Словакии.