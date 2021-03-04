14:11 4 Марта 2021Политика
Кремль отказался отвечать на шутку премьера Словакии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ироничное заявление премьер-министра Словакии Игора Матовича о "сделке" с Москвой.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ироничное заявление премьер-министра Словакии Игора Матовича о "сделке" с Москвой.
Глава Правительства Словакии пошутил, что планирует передать под юрисдикцию России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".
"Мы это никак не хотим комментировать, это нас не касается", — сказал он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Матовичу. Дипломат предложил ему расплатиться с Москвой частью Словакии.