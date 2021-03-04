14:02 4 Марта 2021Политика
Песков выразил надежду, что США последуют примеру РФ и уничтожат химоружие
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассчитывает, что США последуют примеру России и ликвидируют свое химическое оружие.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассчитывает, что США последуют примеру России и ликвидируют свое химическое оружие.
Москва полностью выполнила требования Конвенции о запрещении химического оружия, отметил Песков. По его словам, Россия ожидает от Вашингтона того же самого.
"И в этом свете подобные заявления, конечно, абсолютно лишены логики", — прокомментировал Песков призывы США об уничтожении программы химоружия в РФ.
Ранее Вашингтон вслед за Евросоюзом ввел санкции против ряда российских организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия".