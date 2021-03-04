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14:02   4 Марта 2021
Политика

Песков выразил надежду, что США последуют примеру РФ и уничтожат химоружие

Песков выразил надежду, что США последуют примеру РФ и уничтожат химоружие

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассчитывает, что США последуют примеру России и ликвидируют свое химическое оружие.

Москва полностью выполнила требования Конвенции о запрещении химического оружия, отметил Песков. По его словам, Россия ожидает от Вашингтона того же самого.

"И в этом свете подобные заявления, конечно, абсолютно лишены логики", — прокомментировал Песков призывы США об уничтожении программы химоружия в РФ.

Ранее Вашингтон вслед за Евросоюзом ввел санкции против ряда российских организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия".

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#россия #сша #песков #химоружие

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