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13:57   4 Марта 2021
Происшествия

Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти ребер

Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти ребер

Глава Кемерова Илья Сердюк госпитализирован в больницу после получения нескольких переломов.

Пациент находится в больнице имени Подгорбунского. Медики диагностировали Сердюку перелом пяти ребер. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии города.

Чиновник получает необходимую медицинскую помощь, он постоянно находится под присмотром врачей. Говоря о самочувствии, в горадминистрации добавили, что Середюк чувствует себя хорошо. Подробной информации о том, что случилось с главой, пока нет. По некоторым данным СМИ, мужчина травмировался в гараже, упав в яму.

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