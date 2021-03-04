Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти ребер

Глава Кемерова Илья Сердюк госпитализирован в больницу после получения нескольких переломов.

Глава Кемерова Илья Сердюк госпитализирован в больницу после получения нескольких переломов.

Пациент находится в больнице имени Подгорбунского. Медики диагностировали Сердюку перелом пяти ребер. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии города.

Чиновник получает необходимую медицинскую помощь, он постоянно находится под присмотром врачей. Говоря о самочувствии, в горадминистрации добавили, что Середюк чувствует себя хорошо. Подробной информации о том, что случилось с главой, пока нет. По некоторым данным СМИ, мужчина травмировался в гараже, упав в яму.