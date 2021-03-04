Захарова попросила не сравнивать ее с Джен Псаки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала периодические сравнения ее с коллегой из Белого дома Джен Псаки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала периодические сравнения ее с коллегой из Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома известна своими противоречивыми высказываниями и резкой критикой в отношении России. Мария Захарова в рамках участия в одном из шоу на Youtube-канале рассказала о своем отношении к сравнению с Псаки.

"Никак, не надо сравнивать", — сказала она.

Отметим, Джен Псаки пользуется в России популярностью едва ли не большей, чем в Соединенных Штатах: пресс-секретарь Белого дома не однократно становилась объектом не только критики, но и забавных пародий из-за собственных оговорок во время публичных выступлений и путанных высказываний во время обсуждения вопросов мировой политики. Среди самых известных — угрозы отправить флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".