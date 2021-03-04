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13:47   4 Марта 2021
Россия

Онлайн-голосование: шаг вперед, два шага назад?

Онлайн-голосование: шаг вперед, два шага назад?

Предстоящий в сентябре единый день голосования во многом пройдет по новым правилам, в части регионов можно будет проголосовать виртуально. В марте даже стартует «общероссийская тренировка онлайн-голосования». Однако оппозиция уже заявила, что само по себе виртуальное голосование — это возможность для манипуляций. Впрочем, так же они говорят и о многодневном ЕДГ. «Политика Сегодня» изучила слабые и сильные стороны нового формата выборов.

Вся наша жизнь окончательно уходит в интернет, мы уже забыли не просто про деньги, но и карты, расплачиваясь телефоном. Теперь же с помощью смартфона россияне смогут даже проголосовать – и для этого не надо идти на избирательный участок. Тогда что это, голосование в Сети? Прогресс, шаг вперед или поле для искажения результатов выборов?

Онлайн-голосование: шаг вперед, два шага назад?

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключила, что в 2021 году ЕДГ продлится три дня, и не преминула перечислить преимущества избирательной гонки «многодневки». Вечно ироничная оппозиция считает, что и это — рычаг для вмешательства в процесс голосования.

О правоте этих суждений мы попросили высказаться экспертов. Политолог Игорь Баранов к обеим «новеллам» отнесся критически и предпочел ответить по Ленину: эти нововведения — один шаг вперед и два назад:

«Онлайн-голосование и трехдневный ЕДГ чисто теоретически позволяют большему числу людей с разными мнениями по кандидатам проголосовать, то есть однозначно увеличивают явку. Дальше все зависит от политической воли руководителей избирательного процесса».

В то же время, на основе своего общения с программистами, наш собеседник знает, что сфальсифицировать итоги онлайн-голосования можно, и наблюдатели от оппозиции тут никак не помогут. В любом случае нынешнему составу ЦИК доверия эти нововведения не добавят, считает Игорь Баранов.

Онлайн-голосование: шаг вперед, два шага назад?

Более позитивно настроен политический эксперт Александр Асафов, который считает, что выборы онлайн — это даже не будущее нашей страны, а реальность. Данная процедура уже несколько раз успешно применялась на ряде территорий: Москва, Липецкая область и другие регионы. Использовалась она и при голосовании за Конституцию, и на выборах-2020.

«Также электронное голосование применялось уже не в тестовом, а в боевом режиме на выборах в Мосгордуме 19-го года по новым округам и еще в одном опросе жителей. То есть это уже не “тренировка”, не тестовое голосование, а применение понятного инструмента. Я считаю, что применение широкого голосования через “Госуслуги” – это большой шаг к получению нового доверия к процедуре голосования», — полагает эксперт.

При этом он отметил, что на такой шаг решилась «Единая Россия». И хотя она теряет в рейтингах, тем не менее именно эта партия решила провести праймериз онлайн. И Асафов считает, что для партии это хорошо. Поскольку не где-то кулуарно распределяются по непонятным правилам места в списке и определятся кандидаты в Госдуму — это делают сами избиратели.

«Я считаю, что таким принципам должны следовать вообще все партии. А не выдвигать кандидатов на каких-то пленумах, не в результате внутренней борьбы или, как пошли “Новые люди|, в результате “широкого творческого конкурса”. Как мне представляется, это успешная практика, которая, я думаю, станет общеуместной», – сделал прогноз собеседник.

За электронным голосованием — будущее, считает эксперт. Даже при всех его минусах, которые пытаются найти его противники. Да, в эпоху ковида это повышает количество голосующих, особенно среди тех, кто никогда не голосовал. Потому что им либо некогда, либо лень идти, либо не хочется, а через компьютер и даже телефон голосовать удобнее. И в будущем дистанционное электронное голосование станет основным инструментом для волеизъявления, считает Александр Асафов.

Онлайн-голосование: шаг вперед, два шага назад?

Собеседник исключает возможность манипуляций при электронном голосовании; энтузиасты уже пытались взломать ресурс за вознаграждение в рамках обкатки системы. Это удалось сделать только программисту из Франции, но он оказался единственным, кто получил гонорар. Дальнейшие попытки получить доступ к данным оказались безуспешны.

«Поэтому, я считаю, что это честная история, проверяемая, поскольку технология блокчейна доступна для проверки, — продолжил спикер. – И при всей критике к технологиям дистанционного голосования, по-моему, это сродни недоверию к банкоматам. Было страшно “совать карточку” в какой-то ящик, там же деньги, а если он ее съест, что будет? Это традиционное недоверие».

Хотя есть и политические манипуляции — признает эксперт. Оппозиция заранее обычно заявляет, что электронное голосование дискредитировано, в его процесс можно вмешаться, а потому доверия к власти нет и здесь. Однако, например, опыт эстонского голосования показывает, что в этом случае чаще как раз побеждают оппозиционные силы, а не партия власти.

«Что касается попыток фальсификации, то, конечно, они могут быть, — не исключает Асафов. — Например, проголосовать за другого человека, воспользовавшись его устройством, может попытаться другой. Но такой человеческий фактор возможен и на обычных выборах. Мы знаем о попытках взять бюллетень за родственника, “помочь старику с выбором”, находясь в кабинке одновременно».

Онлайн-голосование: шаг вперед, два шага назад?

По оценке эксперта, возможности для фальсификаций не выходят за статистическую погрешность, однако перегибы возможны, что показал опыт прошедших кампаний. Как отмечает Асафов, команда Эллы Памфиловой пытается латать бреши и устранять недочеты избирательного процесса. Обсуждались даже самые смелые сценарии.

«Что касается электронного голосования, я слышал интервью одного из разработчиков. Он говорил, что в ЦИК даже обсуждается возможность… переголосования. И это снимает все претензии относительно принуждения к голосованию на рабочем месте, когда человека заставляет сделать свой выбор начальник. И тогда человек сможет передумать, прийти домой и изменить свое решение», — говорит он.

Таким образом реализация описанного собеседником механизма снимает с повестки одну из главных претензий оппозиции о принуждении к голосованию за того или иного кандидата. Асафов прогнозирует, что рано или поздно возможность «переголосования» станет базовой практикой.

Многодневное голосование, по его словам, не только удобно для граждан, особенно в период пандемии, но и работает на увеличение явки, что продемонстрировали прошедшие выборы:

«А чем лучше высокая явка, на мой взгляд, тем выше легитимность выборов, тем больше людей приняло в них участие. Победители выборов обеспечивают во власти большее количество избирателей».

В критике со стороны оппозиции Асафов видит ее бессилие. Из-за нехватки сторонников несистемные политсилы вынуждены выискивать поводы, чтобы дискредитировать саму процедуру голосования. И начинают говорить, что вот власть придумала такой аттракцион, чтобы всех обмануть.

«Но в этом и есть противоречие! Поскольку многодневное голосование дает повышенную явку, на выборы приходят те, кто был на даче, был в дороге или работал сутками. И статистика такого метода волеизъявления говорит о том, что там много впервые голосующих. И это уже не админресурс, очевидно. Поэтому сама претензия, она теряет смысл. Критики будут всегда, особенно среди тех, кто получил не те результаты. У них всегда будет кто-то виноват», — резюмировал собеседник.

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#цик #единый день голосования #электронное голосования

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