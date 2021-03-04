Онлайн-голосование: шаг вперед, два шага назад?

Единый день голосования пройдет в сентябре уже по новым правилам. Эксперты оценили их преимущества.

Предстоящий в сентябре единый день голосования во многом пройдет по новым правилам, в части регионов можно будет проголосовать виртуально. В марте даже стартует «общероссийская тренировка онлайн-голосования». Однако оппозиция уже заявила, что само по себе виртуальное голосование — это возможность для манипуляций. Впрочем, так же они говорят и о многодневном ЕДГ. «Политика Сегодня» изучила слабые и сильные стороны нового формата выборов.

Вся наша жизнь окончательно уходит в интернет, мы уже забыли не просто про деньги, но и карты, расплачиваясь телефоном. Теперь же с помощью смартфона россияне смогут даже проголосовать – и для этого не надо идти на избирательный участок. Тогда что это, голосование в Сети? Прогресс, шаг вперед или поле для искажения результатов выборов?

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключила, что в 2021 году ЕДГ продлится три дня, и не преминула перечислить преимущества избирательной гонки «многодневки». Вечно ироничная оппозиция считает, что и это — рычаг для вмешательства в процесс голосования.

О правоте этих суждений мы попросили высказаться экспертов. Политолог Игорь Баранов к обеим «новеллам» отнесся критически и предпочел ответить по Ленину: эти нововведения — один шаг вперед и два назад:

«Онлайн-голосование и трехдневный ЕДГ чисто теоретически позволяют большему числу людей с разными мнениями по кандидатам проголосовать, то есть однозначно увеличивают явку. Дальше все зависит от политической воли руководителей избирательного процесса».

В то же время, на основе своего общения с программистами, наш собеседник знает, что сфальсифицировать итоги онлайн-голосования можно, и наблюдатели от оппозиции тут никак не помогут. В любом случае нынешнему составу ЦИК доверия эти нововведения не добавят, считает Игорь Баранов.

Более позитивно настроен политический эксперт Александр Асафов, который считает, что выборы онлайн — это даже не будущее нашей страны, а реальность. Данная процедура уже несколько раз успешно применялась на ряде территорий: Москва, Липецкая область и другие регионы. Использовалась она и при голосовании за Конституцию, и на выборах-2020.

«Также электронное голосование применялось уже не в тестовом, а в боевом режиме на выборах в Мосгордуме 19-го года по новым округам и еще в одном опросе жителей. То есть это уже не “тренировка”, не тестовое голосование, а применение понятного инструмента. Я считаю, что применение широкого голосования через “Госуслуги” – это большой шаг к получению нового доверия к процедуре голосования», — полагает эксперт.

При этом он отметил, что на такой шаг решилась «Единая Россия». И хотя она теряет в рейтингах, тем не менее именно эта партия решила провести праймериз онлайн. И Асафов считает, что для партии это хорошо. Поскольку не где-то кулуарно распределяются по непонятным правилам места в списке и определятся кандидаты в Госдуму — это делают сами избиратели.

«Я считаю, что таким принципам должны следовать вообще все партии. А не выдвигать кандидатов на каких-то пленумах, не в результате внутренней борьбы или, как пошли “Новые люди|, в результате “широкого творческого конкурса”. Как мне представляется, это успешная практика, которая, я думаю, станет общеуместной», – сделал прогноз собеседник.

За электронным голосованием — будущее, считает эксперт. Даже при всех его минусах, которые пытаются найти его противники. Да, в эпоху ковида это повышает количество голосующих, особенно среди тех, кто никогда не голосовал. Потому что им либо некогда, либо лень идти, либо не хочется, а через компьютер и даже телефон голосовать удобнее. И в будущем дистанционное электронное голосование станет основным инструментом для волеизъявления, считает Александр Асафов.

Собеседник исключает возможность манипуляций при электронном голосовании; энтузиасты уже пытались взломать ресурс за вознаграждение в рамках обкатки системы. Это удалось сделать только программисту из Франции, но он оказался единственным, кто получил гонорар. Дальнейшие попытки получить доступ к данным оказались безуспешны.

«Поэтому, я считаю, что это честная история, проверяемая, поскольку технология блокчейна доступна для проверки, — продолжил спикер. – И при всей критике к технологиям дистанционного голосования, по-моему, это сродни недоверию к банкоматам. Было страшно “совать карточку” в какой-то ящик, там же деньги, а если он ее съест, что будет? Это традиционное недоверие».

Хотя есть и политические манипуляции — признает эксперт. Оппозиция заранее обычно заявляет, что электронное голосование дискредитировано, в его процесс можно вмешаться, а потому доверия к власти нет и здесь. Однако, например, опыт эстонского голосования показывает, что в этом случае чаще как раз побеждают оппозиционные силы, а не партия власти.

«Что касается попыток фальсификации, то, конечно, они могут быть, — не исключает Асафов. — Например, проголосовать за другого человека, воспользовавшись его устройством, может попытаться другой. Но такой человеческий фактор возможен и на обычных выборах. Мы знаем о попытках взять бюллетень за родственника, “помочь старику с выбором”, находясь в кабинке одновременно».

По оценке эксперта, возможности для фальсификаций не выходят за статистическую погрешность, однако перегибы возможны, что показал опыт прошедших кампаний. Как отмечает Асафов, команда Эллы Памфиловой пытается латать бреши и устранять недочеты избирательного процесса. Обсуждались даже самые смелые сценарии.

«Что касается электронного голосования, я слышал интервью одного из разработчиков. Он говорил, что в ЦИК даже обсуждается возможность… переголосования. И это снимает все претензии относительно принуждения к голосованию на рабочем месте, когда человека заставляет сделать свой выбор начальник. И тогда человек сможет передумать, прийти домой и изменить свое решение», — говорит он.

Таким образом реализация описанного собеседником механизма снимает с повестки одну из главных претензий оппозиции о принуждении к голосованию за того или иного кандидата. Асафов прогнозирует, что рано или поздно возможность «переголосования» станет базовой практикой.

Многодневное голосование, по его словам, не только удобно для граждан, особенно в период пандемии, но и работает на увеличение явки, что продемонстрировали прошедшие выборы:

«А чем лучше высокая явка, на мой взгляд, тем выше легитимность выборов, тем больше людей приняло в них участие. Победители выборов обеспечивают во власти большее количество избирателей».

В критике со стороны оппозиции Асафов видит ее бессилие. Из-за нехватки сторонников несистемные политсилы вынуждены выискивать поводы, чтобы дискредитировать саму процедуру голосования. И начинают говорить, что вот власть придумала такой аттракцион, чтобы всех обмануть.