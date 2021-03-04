Супруга Пушкова рассказала о видении во время клинической смерти

Писательница и актриса Нина Пушкова рассказала, как однажды чуть не умерла. Она пережила клиническую смерть. А в момент, когда вернулась к жизни, ей послышалось имя Алексей.

Писательница и актриса Нина Пушкова рассказала, как однажды чуть не умерла. Она пережила клиническую смерть. А в момент, когда вернулась к жизни, ей послышалось имя Алексей.

Жена сенатора Алексея Пушкова вспомнила про несчастный случай, произошедший с ней, когда ей было 18 лет. Актриса поехала с мамой в дом отдыха на берегу реки. Нина Пушкова не умела плавать, но очень любила нырять под воду.

"Я нырнула, вытянулась в струнку и поплыла, течение несет... и в один момент меня снесло в яму, там случилось то, что потом назвали клинической смертью. Не было сердцебиения, не прощупывался пульс, зрачки не реагировали. Откачивал меня на берегу врач-реаниматолог, который и спас меня", — рассказала Пушкова ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову.

Когда писательница приходила в себя, она услышала имя "Алеша". Учитывая, что вокруг не было ни одного мужчины по имени Алексей, Пушкова решила, что это имя ее будущего мужа. Даже во время знакомства с сенатором актриса заявила Алексею Пушкову, что он ее будущий муж.