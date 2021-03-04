AMD представила новую видеокарту Radeon RX 6700 XT

Корпорация AMD презентовала новый видеоускоритель Radeon RX 6700 XT. Его стоимость составит 479 долларов или 35,5 тыс. рублей.

Корпорация AMD презентовала новый видеоускоритель Radeon RX 6700 XT. Его стоимость составит 479 долларов или 35,5 тыс. рублей.

Видеокарта оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR6, также она поддерживает 40 вычислительных блоков. Новинка имеет 192-битную шину и мощность 230 Вт.

В Overwatch она составит 212 кадров в секунду, в League of Legends — 272, а в Rainbow Six Siege — 360. Radeon RX 6700 XT должна превзойти NVIDIA RTX 3070 и 3060 Ti без трассировки лучей. Релиз видеокарты запланирован на 18 марта.

Также AMD представила линейку процессоров нового поколения Ryzen 5000. Они равны по максимальной частоте чипам Intel, но обладают лучшей энергоэффективности и большим количеством ядер и потоков, передает телеканал "360".