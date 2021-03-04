Вице-спикер Госдумы выступил против ювенальной юстиции в РФ

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой выразил решительный протест против внедрения в государство инструментов ювенальной юстиции.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой выразил решительный протест против внедрения в государство инструментов ювенальной юстиции.

Российский чиновник отметил, что это противоречит национальным ценностям, так как в России по-другому устроены отношения между полами.

"Это не тот путь, которым должна идти наша страна, просто потому что у нас другие ценности, другая история и другие взаимоотношения между мужчинами и женщинами", — сказал представитель нижней палаты парламента.

Он добавил, что государству необходимо присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Также политик подчеркнул, что Россия должна в дополнение разработать свои конвенции для защиты семьи, поддержки детства, материнства и многодетных семей.