Социальные выплаты вырастут на 2,6% с начала апреля

По словам замуправляющего отделением Пенсионного фонда по Ростовской области Светланы Жинкиной, индексация затронет выплаты по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии.

Социальные пенсии в России вырастут на 2,6% с 1 апреля. Об этом журналистам сообщила замуправляющего отделением Пенсионного фонда по Ростовской области Светлана Жинкина.

По ее словам, индексация коснется выплат по государственному пенсионному обеспечению и социальных пенсий. Например, в Ростове повышенные денежные выплаты смогут получить 86 тыс. человек.

В список на получение социальных пенсий попали граждане, в том числе инвалиды, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии.

Государственные пенсии получают те, кто имеет федеральные льготы: инвалиды, сироты, ветераны и участники Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиационных катастроф, вдовы военнослужащих, погибших во время войны и другие категории граждан.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 9,9 тыс. рублей. Для детей-инвалидов сумма социальных выплат достигнет 16 тыс. руб., а для инвалидов с детства — 11,5 тыс. руб.