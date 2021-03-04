Песков назвал абсурдной мысль о согласовании действий Кочаряна с Москвой

Экс-президент Армении Роберт Кочарян является дружественным для России политиком, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян является дружественным для России политиком, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Кочарян дружественный политик, но мысль, что он согласует действия с Москвой относительно своего желания участвовать в политической жизни Армении, является абсурдной.

"Участникам политического процесса в Армении нет необходимости согласовывать свои решения с президентом России. Это совершенно абсурдная постановка вопроса. Сам Роберт Седракович, конечно, большой друг России", — заявил Песков.

Ранее экс-президент Армении заявил, что готов вновь претендовать на высший в стране пост.