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13:14   4 Марта 2021
Общество

Россиянам рассказали, как проверить состояние крови после COVID-19

Россиянам рассказали, как проверить состояние крови после COVID-19

Состояние крови после перенесенного коронавируса необходимо отслеживать. Как это сделать, рассказал врач-трансфузиолог Андрей Звонков.

Последствия инфекции сохраняются очень долго. Самое серьезное из них – это нарушение свертываемости крови. В течение полугода переболевшим коронавирусом желательно сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), передает РИА Новости.

Если показатели меньше 1,5, необходимо принимать препараты, разжижающие кровь и уменьшающие свертываемость. Если же больше 1,8-1,85 – все в порядке, можно не тревожиться, и восстановление пройдет самостоятельно. Доктор рекомендует здоровым людям не пренебрегать контролем за своим состоянием и периодически сдавать кровь.

Телеканал "360" передает, что последствия COVID-19 для молодых людей проходят гораздо проще, чем для пожилых людей. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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#инфекция #кровь #коронавирус

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