В Кремле обеспокоены растущей напряженностью на линии фронта в Донбассе

Россия с глубокой озабоченностью наблюдает за обострением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Россия с глубокой озабоченностью наблюдает за обострением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, обстрелы территорий ЛДНР со стороны украинской армии происходят все чаще. Песков также указал, что наблюдатели фиксируют перемещение ВСУ в тех зонах, где их быть не должно после завершения разведения сил и средств.

"Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярно, то ли еще что-то... от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности", — заявил представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что украинская сторона будет придерживаться достигнутых в рамках контактной группы договоренностей, которые в свое время подписал украинский президент.