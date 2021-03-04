Песков объяснил, кого Путин обвинил в "хорьковых" интересах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил журналистам, кого президент России Владимир Путин обвинил в "хорьковых" интересах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил журналистам, кого президент России Владимир Путин обвинил в "хорьковых" интересах.

Согласно тексту сообщения, российский лидер обвинил тех лиц, которые активно призывают несовершеннолетних граждан принимать участие в несанкционированных уличных акциях.

"Кто бы под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения собственных эгоистических, хорьковых целей — нельзя создавать угроз их жизни и здоровью", — сказал Путин вчера.