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13:01   4 Марта 2021
Политика

Песков объяснил, кого Путин обвинил в "хорьковых" интересах

Песков объяснил, кого Путин обвинил в "хорьковых" интересах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил журналистам, кого президент России Владимир Путин обвинил в "хорьковых" интересах.

Согласно тексту сообщения, российский лидер обвинил тех лиц, которые активно призывают несовершеннолетних граждан принимать участие в несанкционированных уличных акциях.

"Кто бы под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения собственных эгоистических, хорьковых целей — нельзя создавать угроз их жизни и здоровью", — сказал Путин вчера.

Стоит отметить, что российский лидер выступал перед руководством Министерства внутренних дел (МВД).

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