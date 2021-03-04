"Пора радикально изменить отношение к ним": Макаренко о работе "Новой газеты" в РФ

Политэксперт Эрнест Макаренко прокомментировал деятельность "Новой газеты" в России, а также призвал изменить отношение страны к признанным иноагентами в РФ.

Политэксперт Эрнест Макаренко прокомментировал деятельность "Новой газеты" в России, а также призвал изменить отношение страны к признанным иноагентами в РФ.

Следствие продолжает проверку в отношении сотрудника "Новой газеты" Дениса Короткова. На данный момент изучаются сведения о возможном сотрудничестве журналиста с запрещенной на территории России террористической организацией "Исламское государство".

Федеральное агентство новостей в 2019 году провело расследование относительно корреспондента "Новой газеты", предоставив доказательства о сотрудничестве Короткова с боевиками. Следственный комитет РФ начал проверку, которая продолжается более года. По сообщению редакции, сотрудники допросили бывшего члена ИГИЛ (запрещена на территории РФ) Шерзода Хасанова и других лиц, которые подтвердили предоставленные ФАН сведения. Сейчас СК РФ продолжает сбор доказательств по предполагаемому пособничеству журналиста террористам.

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга 10 марта состоится заседание по иску Короткова к редакции ФАН. Общественный и политический деятель Эрнест Макаренко считает, что гражданские иски к изданиям нужно рассматривать исключительно после окончания расследования. Также он добавил, что в России очень мягко относятся к тем, кто ведет разрушающую государство деятельность, передает Nation News.

"Меня возмущает то, как мы мягко относимся к откровенным врагам, работающим среди нас на территории РФ. Это недопустимо. Мы позволяем им спокойно работать, в то время как они разрушают нашу страну, предают, работают в сговоре с террористическими организациями", — подчеркнул Макаренко.

Он добавил, что "Новая газета" занимается провокациями, будто является непосредственным информационным органом ЦРУ Соединенных Штатов. В издании выходят "возмутительные и хамские" по отношению к россиянам публикации. Если сейчас уступить, то в будущем страна подвергнется разрушению, предупредил политэксперт.

"Если мы сейчас дадим слабину, то в дальнейшем подвергнем себя разрушению. Мы признаем какие-то организации иностранными агентами, и что? Профессионально обученный враг со специальным заданием по разрушению нашей страны благополучно работает на территории РФ под крышей какой-то общественной организации, признанной иностранным агентом, или сам признан иноагентом, и ничего с ним не делают!", — заявил Макаренко.

Он призвал запретить на территории страны деятельность всех, признанных иностранными агентами в России,и преследовать их как террористов. Необходимо эффективно защищать свое государство от "этих мерзавцев", которые ведут деятельность под крышей именуемых иноагентами НКО, подытожил Макаренко.