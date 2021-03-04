12:55 4 Марта 2021Происшествия
Суд по делу о вторжении Соболь в квартиру пенсионерки перенесли
Рассмотрение дела Любови Соболь о незаконном проникновении в квартиру пожилой москвички перенесли на 5 марта, сообщили в суде.
Рассмотрение дела Любови Соболь о незаконном проникновении в квартиру пожилой москвички перенесли на 5 марта, сообщили в суде.
Причиной переноса предварительного заседания стала занятость адвоката сотрудницы ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимира Воронова в другом судебном процессе.
Любовь Соболь ввела в заблуждение курьера и ворвалась в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, оттолкнув ее от двери. После этого она пробежала по всем комнатам со включенной камерой и покинула место происшествия.