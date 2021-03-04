Суд по делу о вторжении Соболь в квартиру пенсионерки перенесли

Рассмотрение дела Любови Соболь о незаконном проникновении в квартиру пожилой москвички перенесли на 5 марта, сообщили в суде.

Рассмотрение дела Любови Соболь о незаконном проникновении в квартиру пожилой москвички перенесли на 5 марта, сообщили в суде.

Причиной переноса предварительного заседания стала занятость адвоката сотрудницы ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимира Воронова в другом судебном процессе.

Любовь Соболь ввела в заблуждение курьера и ворвалась в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, оттолкнув ее от двери. После этого она пробежала по всем комнатам со включенной камерой и покинула место происшествия.