Песков подтвердил, что Королев назначен на пост первого заместителя главы ФСБ

Сергей Королев назначен на пост первого заместителя директора ФСБ, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Королев назначен на пост первого заместителя директора ФСБ, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, первым замдиректора ФСБ назначен Сергей Королев, который ранее занимал пост главы службы экономической безопасности ведомства.

"Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ", — заявил Песков представителям СМИ.

Ранее стало известно, что Королева назначили на пост 24 февраля, когда в в центральном аппарате прошло заседание коллегии ФСБ, в котором принимал участие Владимир Путин. Сейчас исполняющим обязанности главы СЭБ назначен Сергей Алпатов. Королев занимал пост советника министра обороны Анатолия Сердюкова с 2007 по 2011 год.