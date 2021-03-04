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12:54   4 Марта 2021
Политика

Песков подтвердил, что Королев назначен на пост первого заместителя главы ФСБ

Песков подтвердил, что Королев назначен на пост первого заместителя главы ФСБ

Сергей Королев назначен на пост первого заместителя директора ФСБ, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, первым замдиректора ФСБ назначен Сергей Королев, который ранее занимал пост главы службы экономической безопасности ведомства.

"Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ", — заявил Песков представителям СМИ.

Ранее стало известно, что Королева назначили на пост 24 февраля, когда в в центральном аппарате прошло заседание коллегии ФСБ, в котором принимал участие Владимир Путин. Сейчас исполняющим обязанности главы СЭБ назначен Сергей Алпатов. Королев занимал пост советника министра обороны Анатолия Сердюкова с 2007 по 2011 год.

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#песков #фсб #Сергей Королев

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