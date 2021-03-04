Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Представить это мероприятие без главы российского государства Владимира Путина невозможно. Такое заявление озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представить это мероприятие без главы российского государства Владимира Путина невозможно. Такое заявление озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Петербургский международный форум (ПМЭФ) в текущем году состоится в обычные сроки — 2–5 июня, сообщил Росконгресс. В прошлом году он был отменен из-за пандемии коронавируса, как и другие крупные мероприятия.

"Представить петербургский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина [в нем] будет", — заявил Песков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является деловым российским мероприятием в экономической сфере. Оно ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года при участии президента России.