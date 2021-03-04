Жена Пушкова вспомнила о знакомстве с президентом Клинтоном

Писательница, сценарист и актриса Нина Пушкова вспомнила о своем знакомстве с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Эта необычная встреча случилась в 2009 году.

Писательница, сценарист и актриса Нина Пушкова вспомнила о своем знакомстве с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Эта необычная встреча случилась в 2009 году.

Актриса Нина Пушкова была на приеме вместе со своим мужем, политиком Алексеем Пушковым. На мероприятии собрались политические деятели разных стран. Пока Алексей Пушков общался с Анатолием Чубайсом, к его супруге подошел Билл Клинтон.

"Он подходит ко мне и говорит: "Добрый вечер. Как дела?" А я говорю: "А мы знакомы, господин президент?" Он говорит: "Если незнакомы, мы сейчас познакомимся", – рассказала Пушкова в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Встреча с Клинтоном оставила в памяти Пушковой только приятные впечатления. В своей книге "Эликсир бессмертия" автор назвала президента "мастером общения и обольщения". Клинтон поразил актрису своей легкостью и непринужденностью в знакомстве и разговоре.