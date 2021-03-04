Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло порт Висмар

Трубоукладчик вышел из немецкого порта спустя месяц простоя. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов ShipTracking.

Трубоукладчик вышел из немецкого порта спустя месяц простоя. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов ShipTracking.

В настоящий момент направление движения судна точно не ясно, но оно набирает скорость. Трубоукладчик "Фортуна", в свою очередь, продолжает работы по укладке труб российского трубопровода "СП-2" в водах Дании.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.