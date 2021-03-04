Судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло порт Висмар
Трубоукладчик вышел из немецкого порта спустя месяц простоя. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов ShipTracking.
В настоящий момент направление движения судна точно не ясно, но оно набирает скорость. Трубоукладчик "Фортуна", в свою очередь, продолжает работы по укладке труб российского трубопровода "СП-2" в водах Дании.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.