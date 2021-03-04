«Это шедевр XXI века». Капитан ВМФ перечислил достоинства подлодки «Казань»

Субмарину могут передать российскому флоту в мае-июне 2021 года.

Новейшая атомная подлодка «Казань» скоро пополнит силы Военно-морского флота России. Субмарину проекта 885М («Ясень-М») планируют передать Северному флоту в мае-июне 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что перед торжественным поднятием на лодке Андреевского флага, субмарину еще раз выпустят в море. После контрольного выхода на судне будет произведена ревизия узлов и механизмов.

Атомная подводная лодка К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" Северного флота ВМФ РФ в Северодвинске pic.twitter.com/uGu2uFqrda — Вежливые люди (@vezhlivo) January 11, 2021

Кроме того, источник сообщил, что АПЛ «Казань» уже выполнила программу пусков крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». Других пусков с ее борта не планируется. До этого предполагалось, что с борта субмарины проведут пробные старты гиперзвуковых ракет «Циркон».

Подлодку проекта 885М («Ясень-М») спустили на воду еще в 2017 году. Церемония прошла на оборонном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. В сентябре 2018 субмарина вышла на заводские ходовые испытания.

Выход атомной подводной лодки "Казань" проекта 885М "Ясень-М" на заводские ходовые испытания pic.twitter.com/ge5kRvxiTn — Вежливые люди (@vezhlivo) October 16, 2018

Сроки передачи «Казани» ВМФ РФ неоднократно переносились. Однако 31 декабря в пресс-службе «Севмаша» подчеркнули, что подлодка поступит в армию в 2021 году.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что с нетерпением ждет новейшую подлодку в составе ВМФ РФ. По его словам, субмарина сможет успешно проявить себя на испытаниях боевых пусков своего главного оружия — крылатых ракет.

«Надеюсь, что в этом году головная лодка войдет в строй. Это знаменательная веха в истории подводного судостроения. Это корабль 21 века. Думаю, что после нее, следующие многоцелевые крейсера будут поступать на флот гораздо чаще. Но рабочей лошадкой многоцелевых сил будет "Казань". Это шедевр, не побоюсь этого слова, нашего подводного судостроения», — уверен Дандыкин.

Эксперт объяснил, что «Казань» вобрала в себя основные достоинства своих предшественников — подлодок третьего поколения проекта 971 «Щука-Б» и проекта 949А «Антей». Если первые были вооружены торпедами, то вторые — крылатыми ракетами. Это позволяет модернизированной субмарине наносить удары не только по надводным и подводным кораблям, но и по береговым целям.

«Это многоцелевая подлодка. Можем назвать ее "ударного типа". Она и вооружена торпедным оружием, и несет на борту крылатые ракеты. Например, противокорабельные ракеты “Оникс” — очень мощные», — отметил Дандыкин.

Кроме того, капитан 1 ранга запаса подчеркнул, что «Казань» кардинально отличается от своего побратима по проекту 885 «Ясень» — АПЛ «Северодвинск». Причем речь идет не только об архитектуре судна, но и о технологических нововведениях, которые, к слову, были разработаны исключительно силами российских конструкторов.

«Она компактнее, это подлодка полуторакорпусного типа. В носу у нее находится мощнейшая гидроакустическая станция, торпедные вооружения убраны ближе к центральному посту. При том, что она несет достаточно большое количество крылатых ракет, у нее пониженный уровень шумности, высокая маневренность и глубина погружения», — перечислил достоинства «Казани» собеседник издания.

Эксперт напомнил, что советский флот значительно отставал по снижению шумности субмарин, однако с приходом новейшей подлодки эту проблему удалось нивелировать.

«Это важный момент при преодолении противолодочных рубежей — в районе Норвегии, Исландии. Важно, что лодка не сможет быть обнаруженной американскими или британскими кораблями, которые находятся на боевом дежурстве. У них очевидно будет работа и подо льдами. Там свои есть тонкости», — заключил собеседник агентства.

Справка ПС

АПЛ «Казань» — это первая многоцелевая атомная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»). Корабль строился исключительно силами российских предприятий. Субмарина имеет водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения в 520 метров, а число членов экипажа достигает 64 человека. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, также крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Технические параметры судна держатся в секрете.