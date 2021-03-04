Хакеры взломали страницу президента Киргизии в Facebook

Злоумышленники взломали страницу в Facebook президента Киргизии Садыра Жапарова и написали пару комментариев от его лица, сообщила пресс-секретарь лидера страны Галина Байтерек.

Злоумышленники взломали страницу в Facebook президента Киргизии Садыра Жапарова и написали пару комментариев от его лица, сообщила пресс-секретарь лидера страны Галина Байтерек.

Неизвестные от имени президента страны написали несколько комментариев под различными публикациями. По словам Байтерек, Садыр Жапаров уважительно относится ко всем мнениям в обществе, в том числе к критичным. Подобных высказываний президент никогда бы себе не позволил.

"Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook", — заявила Байтерек.

О каких конкретно высказываниях идет речь, пресс-секретарь не пояснила.

Ранее президент Киргизии назначил Гульнару-Клару Самат новым послом Киргизии в России, передает телеканал "360".