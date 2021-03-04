Uniper оценил готовность проекта "Северный поток — 2" в 98%

Немецкий концерн Uniper, являющийся финансовым партнером проекта строительства "Северного потока — 2", оценил готовность газопровода в 98%.

Немецкий концерн Uniper, являющийся финансовым партнером проекта строительства "Северного потока — 2", оценил готовность газопровода в 98%.

Об этом сообщил глава Uniper Андреас Ширенбек в ходе ежегодной онлайн-конференции с инвесторами, передает ТАСС.

По его словам, немецкая компания не принимает непосредственного участия в прокладке трубопровода, но внимательно следит за завершением российского проекта, а также с нетерпением этого ожидает. Ситуация со строительством "Северного потока — 2" достаточно хорошая, технических рисков не видно, резюмировал он.

В отчете Uniper за минувший год корпорация не исключила возможность невыполнения проекта на фоне американских санкционных ограничений. При этом в компании напомнили, что оператор "СП-2" неоднократно подтверждал готовность завершения строительства. Предприятие "Газпром" также уверено в реализации проекта.