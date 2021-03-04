Политолог Романов призвал выяснить "чистоту" некоторых российских журналистов

Российскому обществу необходимо четко понимать, является ли журналист Денис Коротков инструментом иностранного влияния, заявил политолог Роман Романов.

Российскому обществу необходимо четко понимать, является ли журналист Денис Коротков инструментом иностранного влияния, заявил политолог Роман Романов.

По его словам, работа журналистов является высокоинтеллектуальной деятельностью. И она может представлять для общества серьезную угрозу, если сотрудник информационного агентства становится инструментом иностранного влияния.

"Очень опасно становится, когда этими инструментами иностранного влияния являются террористические организации. Мы должны понять, насколько глубоко в нашу интеллектуальную сферу могут запустить свои щупальца такие организации", — сказал он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, политолог подчеркнул, что расследование по делу Короткова необходимо довести до финала. Только так удастся узнать, насколько "чиста" интеллектуальная элита страны.