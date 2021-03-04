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12:09   4 Марта 2021
Весь мир

Власти Шри-Ланки разрешили прививаться вакциной «Спутник V»

Власти Шри-Ланки разрешили прививаться вакциной «Спутник V»

В Шри-Ланке одобрили экстренное применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на главу Минздрава страны Чанну Джайасуманну.

По словам главы ведомства, соответствующее разрешение предоставил комитет экспертов Национального управления страны по контролю за медицинскими препаратами. Уточняется, что российская сторона согласилась бесплатно предоставить Шри-Ланке 300 тысяч доз препарата.

В Шри-Ланке начнут экстренно прививаться вакциной «Спутник V»

О том, что Москва предложила республике помощь по производству на ее территории «Спутника V», в начале февраля сообщило Управление медицинского обслуживания страны.

За время коронавируса в Шри-Ланке выявили более 84 тыс. случаев заражения. 484 заболевших скончались.

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