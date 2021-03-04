Власти Шри-Ланки разрешили прививаться вакциной «Спутник V»

Государство одобрило экстренное применение российского препарата. РФ бесплатно предоставит Шри-Ланке 300 тысяч доз вакцины.

В Шри-Ланке одобрили экстренное применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на главу Минздрава страны Чанну Джайасуманну.

По словам главы ведомства, соответствующее разрешение предоставил комитет экспертов Национального управления страны по контролю за медицинскими препаратами. Уточняется, что российская сторона согласилась бесплатно предоставить Шри-Ланке 300 тысяч доз препарата.

О том, что Москва предложила республике помощь по производству на ее территории «Спутника V», в начале февраля сообщило Управление медицинского обслуживания страны.

За время коронавируса в Шри-Ланке выявили более 84 тыс. случаев заражения. 484 заболевших скончались.