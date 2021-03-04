Журналисты датского издания Jyllands-Posten объяснили, что демонизация РФ в западных СМИ является контрпродуктивной и может навредить навредить национальным интересам стран ЕС.

Истеричная антироссийская повестка в европейских и американских СМИ является частью «политики отвержения» из-за иррационального страха перед РФ. Об этом заявили авторы датского издания Jyllands-Posten Марие Краруп и Йенс Йорген Нильсен.

Примером такой риторики они назвали выпуск известного датского политического шоу «Клемент вызывает Землю» от 23 февраля, где происходило «обсуждение» дипломатических отношений России и Запада. Авторы статьи отметили, что экспертом в программу намерено позвали писателя Люка Хардинга, известного своим непримиримым и предвзятым отношением к РФ. Краруп и Нильсен объяснили, что такой подход к освещению России является контрпродуктивным и даже опасным.

«Мы оба хотим призвать к более рациональным и менее истеричным дебатам о России. Из-за предвзятого к ней отношения мы в итоге можем прийти к такой политике, которая навредит нашим собственным естественным интересам», — заявили журналисты.

Они добавили, что постоянные попытки изобразить РФ «варварской» страной, понимающей только «язык насилия», лишь усиливает необоснованный страх общественности. По их словам, это существенно снижает возможности для рациональных дипломатических контактов между Россией и странами Запада.

«Нам следует сохранять голову холодной и видеть Россию такой, какая она есть, — без страха, тревоги и предубеждений», — отметили Нильсен и Краруп.

Авторы статьи предложили в качестве первого шага к установлению адекватных отношений между странами «перестать приглашать самых истеричных экспертов» на телевидение для освещения российской повестки.

Ранее военный эксперт Яков Кедми объяснил, почему новый пакет санкций США против РФ является «игрой на публику».