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11:39   4 Марта 2021
Политика

Словакия принесла извинения Украине за шутку о российской вакцине от COVID-19

Словакия принесла извинения Украине за шутку о российской вакцине от COVID-19

Глава МИД Словакии Иван Корчок принес извинения украинскому коллеге Дмитрию Кулебе за высказывание премьер-министра страны о российской вакцине от коронавируса.

Корчок подчеркнул, что выражает сожаление из-за сложившейся ситуации, так как недавно в Киеве обсуждали развитие отношений Словакии и Украины.

Ранее словацкий премьер Игорь Матович в шутку заявил, что договорился о передаче украинского Закарпатья России в обмен на вакцину от коронавируса "Спутник V". Он добавил, что никто не выдвигал никаких условий. На Украине на шутку обиделись и вызвали в МИД на беседу поверенного в делах Словакии Матуша Корбе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Матовича "неприемлемыми", а затем предложил Словакии отдать часть своих регионов в обмен на вакцину.

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#украина #словакия #вакцина

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