Чтобы избежать новых санкций по ситуации с Алексеем Навальным, России необходимо выполнить ряд условий США, заявили в американском Госдепе.

Чтобы избежать новых санкций по ситуации с Алексеем Навальным, России необходимо выполнить ряд условий США, заявили в американском Госдепе.

Для этого нужно "задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением". Таким образом, для предотвращения новых ограничений Москва должна взять на себя обязательства больше никогда не применять химоружие.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что обвинения России в существовании программ по разработке химического оружия используются для политического давления. Сенатор также отметил, что заявления о существовании таких проектов не основаны на реальных фактах.

Кроме того, Косачев подчеркнул, что все российские программы по созданию химоружия были ликвидированы, а исследования завершены. В ОЗХО также подтверждали эту информацию.