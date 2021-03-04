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11:08   4 Марта 2021
Общество

Коронавирус за сутки обнаружили у 11 385 россиян

Коронавирус за сутки обнаружили у 11 385 россиян

Количество новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на 11 385. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус подтвердили во всех 85 регионах РФ. При этом 12,4% из новых зараженных не проявляли характерных симптомов заболевания. Российские медики также зафиксировали 475 летальных исходов. Выписаны за сутки были 16 123 человека, которые успешно справились с инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 4 290 135 заболевших, из них 3 869 857 человек уже выздоровели.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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