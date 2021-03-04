11:06 4 Марта 2021Происшествия
ФСБ: в Калининградской области предотвращен теракт
Готовившего теракт на энергетическом объекте мужчину задержали в Калининградской области. У него нашли взрывное устройство, сообщили в ЦОС ФСБ.
Готовившего теракт на энергетическом объекте мужчину задержали в Калининградской области. У него нашли взрывное устройство, сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, задержанный действовал из мотивов "ненависти к действующей власти". Также известно, что он осуществлял вербовку местных жителей для участия в действиях террористической направленности.
На месте дислокации преступника обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Кроме того, у него изъяли материалы с оскорблениями в адрес российских органов исполнительной и законодательной власти. Мужчина признался, что является террористом-смертником.