ФСБ: в Калининградской области предотвращен теракт

Готовившего теракт на энергетическом объекте мужчину задержали в Калининградской области. У него нашли взрывное устройство, сообщили в ЦОС ФСБ.

Готовившего теракт на энергетическом объекте мужчину задержали в Калининградской области. У него нашли взрывное устройство, сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, задержанный действовал из мотивов "ненависти к действующей власти". Также известно, что он осуществлял вербовку местных жителей для участия в действиях террористической направленности.

На месте дислокации преступника обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Кроме того, у него изъяли материалы с оскорблениями в адрес российских органов исполнительной и законодательной власти. Мужчина признался, что является террористом-смертником.