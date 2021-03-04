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10:59   4 Марта 2021
Экономика

Федеральная налоговая служба готовит ряд нововведений в 2021 году

Федеральная налоговая служба готовит ряд нововведений в 2021 году

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует внедрить платформы для взаимодействия с государством и банками в 2021 году. Соответствующий план утвердили в Минфине РФ.

ФНС собирается запустить платформу оценки налогоплательщиков на базе данных при оказании им финансовых услуг. Предполагается, что сервис будет помогать клиентам банков и самим организациям. Также нововведение позволит ускорить и сделать дешевле процесс предоставления кредитных продуктов.

Цифровая платформа разработана на технологии блокчейн. Каждый участник работает с информацией своей узла по присвоенной ему роли.

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#россия #налоги #фнс

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