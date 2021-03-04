ЛНР обвинила ВСУ в минировании полей возле жилых районов в Донбассе

Украинские силовики установили мины в районе села Орехово. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Украинские силовики установили мины в районе села Орехово. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Народная полиция Луганской Народной Республики (ЛНР) обвиняет Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минировании участков полей, находящихся у линии соприкосновения. Рядом с этой местностью находится село Орехово (в подконтрольном Украине районе).

Сообщается также, что украинские силовики в том же районе установили порядка 150 противотанковых мин. Представители Народной милиции ЛНР сообщили об этом 3 марта. По их словам, военнослужащие 12-й бригады ВСУ также установили около 250 мин ТМ-62 на территории двух полей около села Орехово.

Данные действия украинских военных подвергают значительной угрозе жизни местных мирных граждан, подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.