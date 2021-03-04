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10:53   4 Марта 2021
Политика

Захарова рассказала об агрессивной позиции США

Захарова рассказала об агрессивной позиции США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскрыла тактику, которой придерживаются США на внешнеполитической арене.

По ее словам, Белый дом видит в качестве соперника абсолютно любое государство, которое может составить США конкуренцию в какой-либо сфере.

Кроме того, дипломат добавила, что Вашингтон далеко не всегда может конкурировать на общепринятых основах. Именно поэтому США прибегают к другим методам, подытожила она.

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