Пентагон не оставит без ответа ракетный удар по базе США в Ираке

Пентагон пообещал "не стесняться с ответом" на вчерашнюю ракетную атаку по военной базе США Айн эль-Асад в Ираке.

Пентагон пообещал "не стесняться с ответом" на вчерашнюю ракетную атаку по военной базе США Айн эль-Асад в Ираке.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила вчера, что президент США Джозеф Байден проинформирован о ракетной атаке на американскую военную базу в Ираке. Она подчеркнула, что американское руководство оставит за собой право ответить на нападение тогда и таким образом, когда и каким образом сочтет нужным. В Пентагоне пообещали не стесняться с ответом, если будет отдан соответствующий приказ.