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10:38   4 Марта 2021
Армия

Пентагон не оставит без ответа ракетный удар по базе США в Ираке

Пентагон не оставит без ответа ракетный удар по базе США в Ираке

Пентагон пообещал "не стесняться с ответом" на вчерашнюю ракетную атаку по военной базе США Айн эль-Асад в Ираке.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила вчера, что президент США Джозеф Байден проинформирован о ракетной атаке на американскую военную базу в Ираке. Она подчеркнула, что американское руководство оставит за собой право ответить на нападение тогда и таким образом, когда и каким образом сочтет нужным. В Пентагоне пообещали не стесняться с ответом, если будет отдан соответствующий приказ.

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#пентагон #база сша #Айн эль-Асад

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