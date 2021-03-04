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10:38   4 Марта 2021
Политика

Кравчук заявил, что Киев примет зеркальные меры на обстрелы в Донбассе

Кравчук заявил, что Киев примет зеркальные меры на обстрелы в Донбассе

Вооруженные силы Украины будут зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) ранее сообщила о продолжающихся обстрелах с украинской стороны. Ополченцы получили разрешение вести упреждающий огонь на подавление огневых точек противника.

Позже Леонид Кравчук заявил, что Киев расценивает это заявление как угрозы срыва перемирия в Донбассе. По его словам, мирное соглашение находится под угрозой.

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