Кравчук заявил, что Киев примет зеркальные меры на обстрелы в Донбассе

Вооруженные силы Украины будут зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Вооруженные силы Украины будут зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) ранее сообщила о продолжающихся обстрелах с украинской стороны. Ополченцы получили разрешение вести упреждающий огонь на подавление огневых точек противника.

Позже Леонид Кравчук заявил, что Киев расценивает это заявление как угрозы срыва перемирия в Донбассе. По его словам, мирное соглашение находится под угрозой.