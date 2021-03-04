Норкин выгнал гостей "Места встречи" за сравнение России с собакой

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из студии двух гостей шоу. Поводом стал конфликт, разгоревшийся из-за сравнения России с собакой.

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из студии двух гостей шоу. Поводом стал конфликт, разгоревшийся из-за сравнения России с собакой.

Гости программы обсуждали санкционную политику Запада в отношении России. Экономист Михаил Делягин высказал, что ограничительные меры вводятся так, чтобы не ухудшилось экономическое сотрудничество западных стран с Москвой. Поэтому ждать серьезных ударов не стоит.

Журналист Максим Юсин считает, что санкционная политика в отношении РФ достигла своего пика весной. По его мнению, западные страны и дальше продолжат осуществлять попытки по дестабилизации экономики. Фактически, указал Юсин, к России относятся как к собаке.

Такое сравнение разгневало Делягина. Между гостями завязалась перепалка. Когда конфликт достиг пика, Норкин потребовал от спикеров удалиться из студии.

Ведущий дал возможность участникам программы договорить за кадром, чтобы скандал не распространялся дальше в вещании. Потом пошла реклама, после которой в студию вернулся только Юсин.