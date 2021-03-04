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10:14   4 Марта 2021
Общество

Конгресс США призвал Россию освободить напавшего на полицейских Тревора Рида

Конгресс США призвал Россию освободить напавшего на полицейских Тревора Рида

Конгресс США потребовал Россию освободить американского студента Тревора Рида, осужденного за нападение на правоохранителей в Москве.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США внес резолюцию с призывом освободить студента, осужденного на 9 лет за применение насилия в отношении представителей власти. Авторы резолюции считают, что молодой человек во вменяемых ему преступлениях не виновен.

Они отметили, что Рид является техасцем в восьмом поколении и бывшим морским пехотинцем, и считают, что его преследование было "политически мотивированным". Сам студент объяснил свой поступок выпитым литром водки. Он заявил в суде перед оглашением приговора, что больше никогда не будет употреблять этот вид алкоголя.

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