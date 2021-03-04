Конгресс США призвал Россию освободить напавшего на полицейских Тревора Рида

Конгресс США потребовал Россию освободить американского студента Тревора Рида, осужденного за нападение на правоохранителей в Москве.

Конгресс США потребовал Россию освободить американского студента Тревора Рида, осужденного за нападение на правоохранителей в Москве.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США внес резолюцию с призывом освободить студента, осужденного на 9 лет за применение насилия в отношении представителей власти. Авторы резолюции считают, что молодой человек во вменяемых ему преступлениях не виновен.

Они отметили, что Рид является техасцем в восьмом поколении и бывшим морским пехотинцем, и считают, что его преследование было "политически мотивированным". Сам студент объяснил свой поступок выпитым литром водки. Он заявил в суде перед оглашением приговора, что больше никогда не будет употреблять этот вид алкоголя.