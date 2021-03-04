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10:10   4 Марта 2021
Политика

Глава Кабмина Словакии пошутил про обмен Украины на вакцину "Спутник V"

Глава Кабмина Словакии пошутил про обмен Украины на вакцину "Спутник V"

Премьер-министр Словакии Игорь Матович иронично пошутил, отвечая на вопрос журналиста об условиях поставки вакцины от коронавируса "Спутник V".

По его словам, он пообещал Кремлю отдать в обмен на препарат "Закарпатскую Украину". Политик сразу пояснил свое высказывание существованием предвзятого мнения, якобы любые договоренности с Москвой подразумевают "измену" Словакии.

"Как вы думаете, что я им обещал. Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", — сказал он.

На это высказывание резко отреагировал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат предложил Матовичу обменять несколько регионов Словакии.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд допустила использование российского препарата в республике. Для этого вакцина должна быть одобрена Европой.

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#украина #словакия #Спутник V

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