Глава Чечни с иронией рассказал, где на самом деле находится бизнесмен Евгений Пригожин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал объявление ФБР о розыске бизнесмена Евгения Пригожина и обещанное вознаграждение за сведения о нем.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал объявление ФБР о розыске бизнесмена Евгения Пригожина и обещанное вознаграждение за сведения о нем.

Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором написал, что в ближайшее время может разбогатеть. Американские спецслужбы предлагают за информацию о Пригожине 250 тыс. долларов. По словам Кадырова, более легких денег от правительства США представить невозможно.

"Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием — возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте — не смогу забрать", — написал глава Чечни.

Вознаграждение Кадыров посоветовал упаковать в чемоданчик купюрами по 20 долларов и передать через кого-нибудь в Грозный. После этого он пообещал сообщить точное местонахождение Пригожина.

Предприниматель тоже ранее высказывался на тему объявления в розыск американскими спецслужбами. Происходящее Пригожин охарактеризовал как "шоу с розыском, как в старые ковбойские времена". Однако правда все равно окажется на стороне хороших парней, считает бизнесмен.

Пригожин уже добился победы в суде США, куда он обращался с требованием прекратить преследование в международном поле против него. Интерпол с 28 августа прекратил преследование предпринимателя.