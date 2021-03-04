США заплатят Армении за внедрение своих «культурных ценностей»

Госдепартамент США выделит около 150 тысячи долларов на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана

Вашингтон готов выделить грант Армении на сумму 150 тысяч долларов, чтобы «укрепить партнерские отношения». Об этом сообщил Госдепартамент США.

Согласно документу, на грантовые деньги планируется провести работу по продвижению в армянском государстве «единых ценностей» стран, развитие местных СМИ, а также укрепление безопасности в регионе. В частности, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы восстановить дружеские отношения Еревана с Баку.

«Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определённой области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США», – сообщается в заявлении Госдепа.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США также направит деньги на развитие «независимых СМИ» в Узбекистане, продвижение прав человека и расширение «экономических возможностей» жителей этого государства.