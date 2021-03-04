США заплатят Армении за внедрение своих «культурных ценностей»
Вашингтон готов выделить грант Армении на сумму 150 тысяч долларов, чтобы «укрепить партнерские отношения». Об этом сообщил Госдепартамент США.
Согласно документу, на грантовые деньги планируется провести работу по продвижению в армянском государстве «единых ценностей» стран, развитие местных СМИ, а также укрепление безопасности в регионе. В частности, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы восстановить дружеские отношения Еревана с Баку.
«Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определённой области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США», – сообщается в заявлении Госдепа.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США также направит деньги на развитие «независимых СМИ» в Узбекистане, продвижение прав человека и расширение «экономических возможностей» жителей этого государства.