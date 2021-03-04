В NASA объяснили, почему взорвался прототип корабля Starship после успешной посадки

Успешно приземлившийся прототип Starship взорвался через несколько минут после соприкосновения с поверхностью. Как сообщили в NASA, причиной взрыва стало избыточное топливо.

Успешно приземлившийся прототип Starship взорвался через несколько минут после соприкосновения с поверхностью. Как сообщили в NASA, причиной взрыва стало избыточное топливо.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX, заявил, что после трех взрывов прототипов корабля Starship SN10 он все же рассчитывает на успех.

"Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды настоящим мерилом успеха будет то, что полеты Starship станут обычным явлением", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Предприниматель добавил, что главной задачей полета была не успешная посадка, а выполнение задач в воздухе. Прототип корабля Starship успешно поднялся на высоту более десяти километров и произвел несколько маневров, что дает основание считать испытание успешным.