«Ноги в очередной раз вытерли». Украинцы не оценили шутку премьера Словакии

Премьер-министр Словакии в радиоэфире пошутил, что отдал России за вакцину «Спутник V» Закарпатскую область Украины.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в радиоэфире пошутил, что отдал России украинское Закарпатье в обмен на поставку вакцины «Спутник V». При этом, тут же подчеркнул, что на самом деле никаких условий никто не выдвигал. Россияне чувство юмора премьера оценили.

«Надо сделать вид, что мы не поняли шутку, забрать и сказать, что словаки подарили», – пишет @Varvara2100

«Недорого. Надо брать», – подметил @kanafya1

«Умеет мужик в юмор, это для политика очень важно», – поддержал премьера Словакии пользователь @tehn0mad

«Во он на измену Зеленского посадил», – смеется @VyachesGorbunov

А вот украинцы, напротив, шутку премьера восприняли слишком серьезно.

«Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия «ноту протеста» после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?», – возмутилась @OneSvetla

«Такая мысль не возникла на пустом месте. Где-то похоже все-таки слышал, обсуждал, шутил», – предположил @prostovliz

«Это есть не что иное, как притязания на чужие территории», – заявил пользователь @angelys667

Слова Матовича вызвали протест не только в украинских социальных сетях. МИД страны тоже оказался крайне возмущен шуткой и потребовал извинений.

За премьера это пришлось делать главе МИД Словакии Ивану Корчоку. В сообщении, адресованном украинскому коллеге, он подчеркнул, что сожалеет о сложившейся ситуации. Особенно на фоне того, что недавно в Киеве обсуждали развитие отношений Словакии и Украины.