Инициативу о расширении функционала портала "Госуслуги" рассмотрят в Кабмине РФ

Предложение о дополнении функций портала "Госуслуги" информацией из реестра микрофинансовых организаций сделали в Минэкономразвития РФ.

Предложение о дополнении функций портала "Госуслуги" информацией из реестра микрофинансовых организаций сделали в Минэкономразвития РФ.

Проект документа рассмотрят в кабмине. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Если распоряжение примут, то физические лица и предприятия будут иметь доступ к сведениям об участниках финансового рынка, данным из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.

Кроме того, министерство предложило сообщать самозанятым о кредитно-гарантийной поддержке через портал "Госуслуги". На данный момент для этого требуется личное обращение.