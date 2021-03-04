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9:37   4 Марта 2021
Общество

Инициативу о расширении функционала портала "Госуслуги" рассмотрят в Кабмине РФ

Инициативу о расширении функционала портала "Госуслуги" рассмотрят в Кабмине РФ

Предложение о дополнении функций портала "Госуслуги" информацией из реестра микрофинансовых организаций сделали в Минэкономразвития РФ.

Проект документа рассмотрят в кабмине. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Если распоряжение примут, то физические лица и предприятия будут иметь доступ к сведениям об участниках финансового рынка, данным из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.

Кроме того, министерство предложило сообщать самозанятым о кредитно-гарантийной поддержке через портал "Госуслуги". На данный момент для этого требуется личное обращение.

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