Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:24   4 Марта 2021
Происшествия

Тадж-Махал оцепила полиция после информации о минировании

Тадж-Махал оцепила полиция после информации о минировании

Сотрудники правоохранительных органов оцепили исторический комплекс мавзолея Тадж-Махал. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании заложена бомба.

Угроза взрыва стала причиной массовой эвакуации туристов с территории музея. По информации индийского издания Hindustan Times, срочная эвакуация по меньшей мере 1 тысячи путешественников началась после телефонного звонка.

В настоящее время комплекс Тадж-Махал оцеплен. Полицейские ведут поиски взрывчатого вещества.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#индия #бомба #тадж-махал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров