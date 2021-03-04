Тадж-Махал оцепила полиция после информации о минировании

Сотрудники правоохранительных органов оцепили исторический комплекс мавзолея Тадж-Махал. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании заложена бомба.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили исторический комплекс мавзолея Тадж-Махал. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании заложена бомба.

Угроза взрыва стала причиной массовой эвакуации туристов с территории музея. По информации индийского издания Hindustan Times, срочная эвакуация по меньшей мере 1 тысячи путешественников началась после телефонного звонка.

В настоящее время комплекс Тадж-Махал оцеплен. Полицейские ведут поиски взрывчатого вещества.