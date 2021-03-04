Глава района Ленобласти подозревается в превышении полномочий

Глава администрации Кировского района Ленобласти задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, передает пресс-служба СК РФ по региону.

Глава администрации Кировского района Ленобласти задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, передает пресс-служба СК РФ по региону.

Следствие считает, что бездействие подозреваемого привело к банкротству предприятия "Водоканал Кировского района". Глава района знал, что компания убыточна, но ничего не предпринял. Кроме того, фигурант был осведомлен о лице, умышленные действия которого допустили кредиторскую задолженность у предприятия.

Сотрудники СК выявили, что бездействие фигуранта привело к образованию задолженности на сумму в 600 млн рублей, компания обанкротилась. В скором времени главе района изберут меру пресечения.