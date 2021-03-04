Экс-госсекретарь США может баллотироваться в президенты в 2024 году

Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает возможности баллотироваться на пост государственного лидера в 2024 году.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает возможности баллотироваться на пост государственного лидера в 2024 году.

Одним из условий участия в гонке за право занять президентское кресло Помпео назвал отказ бывшего американского лидера Дональда Трампа от выдвижения.

"Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать", — сказал он в эфире Fox News, отвечая на вопрос ведущего, рассматривает ли он возможность участия в президентской гонке.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о перспективах борьбы за кресло президента страны на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.