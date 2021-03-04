Сергей Королев назначен на пост первого заместителя директора ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Сергея Королева на должность первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Сергея Королева на должность первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Уточняется, что соответствующий указ был подписан 24 февраля во время заседания коллегии ФСБ в центральном аппарате. В мероприятии принял участие российский лидер.

Стоит отметить, что Королев ранее руководил Службой экономической безопасности (СЭБ). Его обязанности временно будет исполнять первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.