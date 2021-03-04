Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:11   4 Марта 2021
Политика

Сергей Королев назначен на пост первого заместителя директора ФСБ

Сергей Королев назначен на пост первого заместителя директора ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Сергея Королева на должность первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Уточняется, что соответствующий указ был подписан 24 февраля во время заседания коллегии ФСБ в центральном аппарате. В мероприятии принял участие российский лидер.

Стоит отметить, что Королев ранее руководил Службой экономической безопасности (СЭБ). Его обязанности временно будет исполнять первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #фсб #королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров