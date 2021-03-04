Звезда "Обыкновенного чуда" Пушкова рассказала об общении с богом в юности

Актриса Нина Пушкова, известная по фильму "Обыкновенное чудо" поделилась своими детскими воспоминания в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Актриса Нина Пушкова, известная по фильму "Обыкновенное чудо" поделилась своими детскими воспоминания в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Пушкова вспоминает, как в молодые годы в момент клинической смерти она увидела предзнаменование о будущем муже. На втором свидании актриса уверенно высказалась, что дипломат станет ее мужем. По словам Алексея Пушкова, в тот момент он подумал, что девушка сошла с ума, поскольку в его жизни не было место браку и роковым страстям.

На заре отношений родители влюбленных не верили в союз. Однако по сей день пара вместе, что длится уже 44 года. Актриса отмечает, что несмотря на ссоры и разногласия, съемные квартиры и трудности, они совсем справились и всегда сходились на тропе примирения. Семья вырастила дочь Дарью, которая родила им двоих внуков.

Рассказывая об этом актриса поделилась своими ранними детскими воспоминаниями. С юного возраста, будущая народная артистка обращалась мысленно к Богу. И однажды ночью, он к ней пришел.

"Я лежала ночью дома, в хате темно, окна закрыты ставнями, только лампадка горит у иконки. И я маленькая обращалась к богу: приди ко мне сегодня ночью, я хочу рассказать тебе о маме и о папе. И мне вдруг показалось, что комната озарилась светом, и я подумала – бог пришел", — поделилась Пушкова.

Детская история не выходит из головы женщины и по сей день. Она до сих пор в догадках, было ли это истинное явление или ей приснилось. Знаменитость отмечает, что отчетливо помнит момент, как комнату озарил свет, а в ее сердце появился трепетный страх перед Всевышним.