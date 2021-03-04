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8:42   4 Марта 2021
Общество

Американские ученые выявили случаи "вечного" COVID-19

Американские ученые выявили случаи "вечного" COVID-19

Коронавирус способен жить в течение шести месяцев в организме у людей, больных лейкемией. Об этом информирует портал medRxiv.

Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили данную тенденцию у троих пациентов с лейкозом — раком крови. Это был молодой человек, а также девочка и мальчик дошкольного возраста.

Вирус в их организмах задерживался по меньшей мере на 162 дня. У взрослого пациента он был более 250 дней.

Исследователи отмечают, что люди с подорванным иммунитетом очень уязвимым к коронавирусу. Длительное его присутствие в организме повышает вероятность того, что он станет для антител неуязвимым благодаря новым мутациям.

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#рак #лейкемия #коронавирус

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