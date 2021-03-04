8:42 4 Марта 2021Общество
Американские ученые выявили случаи "вечного" COVID-19
Коронавирус способен жить в течение шести месяцев в организме у людей, больных лейкемией. Об этом информирует портал medRxiv.
Коронавирус способен жить в течение шести месяцев в организме у людей, больных лейкемией. Об этом информирует портал medRxiv.
Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили данную тенденцию у троих пациентов с лейкозом — раком крови. Это был молодой человек, а также девочка и мальчик дошкольного возраста.
Вирус в их организмах задерживался по меньшей мере на 162 дня. У взрослого пациента он был более 250 дней.
Исследователи отмечают, что люди с подорванным иммунитетом очень уязвимым к коронавирусу. Длительное его присутствие в организме повышает вероятность того, что он станет для антител неуязвимым благодаря новым мутациям.