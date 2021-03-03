Путин потребовал от МВД усилить борьбу с ксенофобией в России

Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы активнее пресекать пропаганду национализма и ксенофобии в стране.

Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы активнее пресекать пропаганду национализма и ксенофобии в стране.

По его словам, необходимо привлекать к ответственности граждан, которые распространяют соответствующую информацию.

"Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов", — сказал он.

Ранее российский лидер заявил, что ФСБ необходимо обеспечить общественный порядок в преддверии выборов в Госдуму РФ.